Alassio. Sono dieci i giocatori del girone A di Prima Categoria fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Giuseppe Lorenzo Li Causi (Baia Alassio) è stato squalificato per quattro giornate, espulso perché “a palla lontana, prendeva la rincorsa per colpire un avversario con un pugno sul volto, mentre costui gli dava le spalle, lasciandolo a terra; pur non riportando conseguenze lesive, la percossa subìta richiedeva l’intervento dello staff medico (sanzione aggravata per la dinamica del gesto che ha denotato proditorietà)”.

Antonio Numeroso, Davide Garibizzo (Baia Alassio), Daniele Gilardoni (Letimbro), Riccardo Cervetto (Olimpia Carcarese), Gouni Alaza Marouf, Alessandro Russo (nella foto) (Quiliano&Valleggia), Alessio Campagnani (Carlin’s Boys), Loris Verardo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia) e Daniele Illiano (Pontelungo) dovranno saltare una partita.

Alfredo Facchinetti e Marcello Panuccio, dirigenti della Baia Alassio, sono stati inibiti fino al 12 marzo.

La classifica marcatori dopo 18 giornate:

20 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

15 reti: Moresco (Altarese)

12 reti: Ferrotti (Altarese)

11 reti: Seck (Speranza), G. Brizio (Carlin’s Boys)

10 reti: Doci (Speranza)

9 reti: Laudando (Aurora Calcio), Auteri (Soccer Borghetto)

8 reti: Zizzini (Olimpia Carcarese)

6 reti: Colli (Baia Alassio), Carminati (Letimbro), Canaparo (Olimpia Carcarese)

5 reti: Grippo (Quiliano&Valleggia), Paterno (AC Andora), Morielli, Bove (Millesimo), Caneva (Pontelungo), Bonifacino (Aurora Calcio), Tarditi (Soccer Borghetto), Guardone, Rossignolo (Pontelungo)

4 reti: Cossu (Letimbro), Rovere (Millesimo), Battuello, Mela (AC Andora), Condorelli (Soccer Borghetto), Simonassi, Gasco (Borghetto), Vezzolla (Quiliano&Valleggia)

3 reti: Salvatico, Ciravegna (Millesimo), S. Sabia (Borghetto), Ciappellano (Speranza), Crudo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Garassino (AC Andora), Paggi, Marotta (Quiliano&Valleggia), F. Saino (Aurora Calcio), Giraldi (Pontelungo), Hublina, Cervetto (Olimpia Carcarese), Di Mari, Numeroso, Delfino (Baia Alassio), Delbuono (Letimbro), Alemanno (Carlin’s Boys)

2 reti: Realini (Aurora Calcio), Pellicciotta (Altarese), Di Lorenzo, Guarisco, Serra (Soccer Borghetto), Ardissone (Pontelungo), Olivieri (Baia Alassio), Caccamo, Saba, Grandi, Bianco, Marcucci, Calvini (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Diagne, Uruci (Speranza), Serrami (AC Andora), Orcino, Martino (Letimbro), Magnani (Letimbro / Quiliano&Valleggia), F. Santelia, Parodo (Borghetto), Vero (Olimpia Carcarese), Carocci, Marouf, Bazzano (Quiliano&Valleggia), Cianci, Urbina, M. Campagnani (Carlin’s Boys), Balbi (Borghetto)

1 rete: Simonetti, Corciulo (Soccer Borghetto), Molinari, Bozzo, Pansera, Piccardi (Altarese), Gilardoni, Vario, Battistel, Calabrò (Letimbro), Monte, Illiano, Piazza (Pontelungo), Armellino, L. Negro, Raimondo, Protelli (Millesimo), A. Campagnani, Ventre (Carlin’s Boys), Fabbretti, Martino, Salinas, Raffa, D’Amico, Buffo, Vittori (Quiliano&Valleggia), Vassallo, Ezekwu, Caruso, Clemente, M. Siri, Spozio, Manti (Olimpia Carcarese), Michero, Di Salvo, Spinelli (AC Andora), Russo, Cane, Ambesi, Marafioti, Verardo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Parodo, Gasco, Ponzo, Leocadia (Borghetto), Pizzolato, Torrengo, Gavacciuto, Diop, Nonnis, Rebella (Aurora Calcio), Titi, Corsini, Monetta (Speranza), Cavassa (Baia Alassio)

Autoreti: 1 Pellicciotta, Lupi (pro Borghetto), Carocci (pro Carlin’s Boys), Scarone, Di Noto, Ezekwu (pro Speranza), Orsolini (pro Olimpia Carcarese)