LIVE: ALTARESE – OLIMPIA CARCARESE 1-2 (4′ e 15′ Zizzini, 25′ Ferrotti)

25′ GOOOOOOOOL! Lancio per Ferrotti che al limite controlla e trafigge Allario, destro angolatissimo

17′ Prova ad accorciare Brahi, ma il suo diagonale finisce di poco fuori

15′ GOOOOOOOOOOOOOL! Punizione dal limite di Zizzini che finisce alla destra di Briano, immobile

11′ Miracolo di Allario! Corner di Piccardi sul primo palo, dove Pansera di prima intenzione indirizza in porta, Allario si distende e respinge, l’Altarese tenta il tap-in ma nuovamente il numero 1 biancorosso fa suo il pallone

10′ Punizione al limite per l’Altarese, fallo di Cervetto su Ferrotti. A battere è Moresco che colpisce la barriera

4′ GOOOOOOOOOOOL! Colpisce la Carcarese: cross perfetto di Canaparo dalla destra per Zizzini che di testa spiazza Briano

2′ Subito in avanti al Carcarese , incursione sulla sinistra di Brahi che entra in area, si libera di Di Natale e tenta il tiro, rimpallato dalla difesa, sulla respinta ci prova Ferrotti, Allario blocca sicuro

1′ Partiti!

Altare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, derby ad altissima tensione oggi al Fornaciari, dove l’Altarese ospiterà l’Olimpia Carcarese. L’inizio del 2020 non ha regalato grandi soddisfazioni alle due formazioni che rispettivamente hanno guadagnato 4 e 7 punti in cinque partite. Solo pareggi per i ragazzi di Frumento, scivolati al 6° posto in classifica, che, però, vantano l’imbattibilità con le prime della classe, l’unica uscita vincente è lo Speranza. Vittoria che manca da tre giornate all’Olimpia Carcarese in situazione di emergenza a causa di infortuni e squalifiche, ma il settimo posto e i 24 punti conquistati le permettono di sperare ancora nella zona play off distante appena 2 punti.

FORMAZIONI

ALTARESE: Briano, Pellicciotta, Lai, Di Roccia, Moresco, Marsio, Molinari, Piccardi, Ferrotti, Brahi, Pansera. A disp.: Novello, Rodino, Lupi, Fofana, Penco, Rossi, Travagli. All. Frumento

OLIMPIA CARCARESE: Allario, Di Natale, Marenco, Marini, Spozio, Dealberti, Cervetto, Canaparo, Zizzini, Manti. A disp.: Celestini, Caruso, Mazza, Ezeukwu, Bagnasco, Volga, Siri, Vero, Concas. All. Chiarlone

ARBITRO: Bastian Koralalage J Rodrigo