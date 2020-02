Savona. In occasione della 28esima Giornata mondiale del Malato, l’Asl 2 savonese ha organizzato (in collaborazione con le associazioni di tutela e volontariato del Comitato Misto Consultivo) la “Giornata della Trasparenza”, un’opportunità per presentare tra l’altro la “Customer Satisfaction”, progetto di analisi del grado di soddisfazione percepita dagli utenti in relazione ai servizi forniti dall’azienda. La giornata si è svolta oggi presso il centro commerciale “Le Officine” di Savona.

“La trasparenza è importante – spiega il commissario straordinario di Asl2 Paolo Cavagnaro – perché noi siamo tenuti a comunicare ai cittadini quello che facciamo. Poiché stiamo svolgendo un importante lavoro di mantenimento e di miglioramento del servizio sanitario e del servizio socio-sanitario della provincia di Savona, è necessario fare il punto di quanto fatto fino a questo momento”.

“In questo primo incontro, che vorremmo ripetere tutti gli anni, abbiamo coinvolto il Comitato Misto Consultivo, che è quel comitato, previsto in azienda, di cui fanno parte tutte le associazioni di volontariato che operano all’interno delle strutture ospedaliere oppure sul territorio collaborando nell’ambito di varie problematiche (salute mentale, malati di Alzheimer, disabili e così via)”.

Tra i temi all’ordine del giorno gli investimenti per le attrezzature effettuati negli ultimi mesi: “Tra questi ricordo le due nuove Tac all’ospedale di Savona, l’angiografo cardiologico e l’angiografo della neuroradiologia del Santa Corona. Inoltre, abbiamo presentato il potenziamento del personale avvenuto nel 2019, con 55 nuovi assunti in più (rispetto al 2018) all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale. A fronte di questo, però, non nascondo le difficoltà (che ha carattere nazionale) nel reperire alcune tipologie di specialisti quali anestesisti, ortopedici e cardiolog”i.

In scaletta anche i dati delle attività svolte e delle performance e i numeri della “Customer Satisfaction”, della “soddisfazione degli utenti all’interno delle nostre realtà ospedaliere territoriali. Ricordo che poi verrà spiegato il lavoro della struttura che si interessa di anticorruzione con l’intervento della dottoressa Oliveri come coordinatore regionale dei responsabili della trasparenza e dell’anticorruzione”.