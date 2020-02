Posti auto in vendita nel cuore di Savona a 200 metri dalle spiagge

Savona. Ata S.p.A. mette in vendita, attraverso un’asta pubblica, 146 posti auto nell’area compresa tra via San Michele e via Servettaz, nella zona ex parco Doria di Savona.

I posti auto saranno acquistabili sia per uso privato che professionale: per investimento personale, per lo svolgimento della propria attività, per metterli a disposizione di clienti della propria azienda o esercizio commerciale.

Le offerte possono essere presentate per uno o più posti auto, partendo dall’importo base d’asta.

Sono disponibili: 47 posti auto standard (9 mq), prezzo base asta euro 20.500; 94 posti auto medium (11 mq), prezzo base asta euro 25.000; 5 posti auto large (17 mq), prezzo base asta euro 34.200.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 Marzo ad Ata S.p.A. – Ufficio protocollo, via Caravaggio 13 – 17100 Savona, con un deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta per ogni posto auto per cui viene presentata l’offerta, corredata della documentazione richiesta.

Sono previsti sconti per l’acquisto di più posti auto.