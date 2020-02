Poesia di febbraio

Buongiorno curiosi!

La primavera sta iniziando a fare capolino con un sole tiepido che riscalda decisamente il cuore e, così, ho deciso di condividere con voi una poesia che mi ha regalato un bel sorriso, proprio lo stesso di quando sento questa nuova bellissima stagione che inizia a fare ritorno.

alla prossima ragazza che mi renderà felice – Guido Catalano

ancora non ti conosco

non so come sei fatta

bionda? nera? rossa? blu?

chissàpe chissàpe

ragazza che esisti ma che non ci conosciamo ancora

ma che esisti

preventivamente ti dedico

questa poesia d’amore

di che colore i tuoi begl’occhi?

neri? verdi? rossi? maròn?

chissàpe

ragazza che chissà cosa stai facendo ora

e che anche tu magari

stai cercando me

che sto cercando te

questa poesia d’amore

-che è d’amore perché già t’amo-

io a te la manderei

per piccione viaggiatore

se il piccione sapesse

dove tu te ne stai (magari lo sa)

comunque, sia come sia

bellissima profumata

o prima o poi o durante

c’incontreremo

e ti leggerò codesta poesia

speriamo che ti piaccia

vediamo di sbrigarci

a trovarci

io sarò quello

con margherite dappertutto

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

