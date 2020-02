Savona. Sono state donate da Banca Carige più di 600 borracce in alluminio ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e alle classi quinte dell’istituto Comprensivo Marconi di Savona in occasione del progetto per la tutela e il rispetto dell’ambiente #PlasticFree.

Su questo principio, la scuola savonese ha promosso l’eliminazione nei locali scolastici dei distributori di bottigliette in plastica, l’installazione di erogatori d’acqua naturale, percorsi virtuosi per diventare sempre più plastica free, anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte agli alunni, ma anche alle famiglie e ai collaboratori scolastici.

“Abbiamo deciso di sposare questo progetto per promuovere l’utilizzo di borracce in sostituzione delle comuni bottigliette in plastica” commenta Alessio Berta, responsabile dell’area commerciale di Savona.

“Il nostro impegno portato avanti nel corso degli anni, per diffondere tra gli studenti una cultura di base in materia finanziaria e sensibilizzare sul valore del risparmio e su un utilizzo responsabile del denaro, oggi si arricchisce di un nuovo capitolo: educare i giovani a comportamenti sostenibili – specifica Berta – In particolare il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali devono entrare sempre più a far parte della mentalità dei ragazzi per garantire un futuro dignitoso alle nuove generazioni”.

“Come dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Marconi – commenta la professoressa Rita Moretti – porgo un sentito ringraziamento alla Banca Carige per questa bellissima iniziativa legata al progetto ‘Plastic Free, per un futuro sostenibile ‘ che ha permesso di raggiungere un obiettivo importante: la consegna di una borraccia per sostituire le bottigliette monouso che ogni giorno gli alunni portano a scuola; usandola consumando meno plastica, contribuendo a salvare il nostro mare e il nostro ambiente”