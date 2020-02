Pietra, raccolta firma di Fdi per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare

Pietra Ligure. Fratelli d’Italia scende in piazza anche a Pietra Ligure per lanciare la raccolta firme per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni.

Eccole: Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

L’appuntamento a Pietra Ligure per la raccolta firme è previsto per sabato 29 febbraio 2020 dalle 8.30 alle 13 in Piazza San Nicolò.

Per chi fosse interessato a firmare la petizione di Fratelli d’Italia, sarà possibile anche farlo presso l’ufficio anagrafe del Comune di Pietra Ligure negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 9.30-12.30, martedì e giovedì 15.00-16.00).

Per firmare è necessario portare un documento di identità.

“Grande soddisfazione, – è stata espressa dal vice commissario vicario per la provincia di Savona di Fratelli d’Italia, Claudio Cavallo. – Dopo Ceriale, Celle, Varazze, Albenga e Stellanello la data già fissata per Pietra Ligure e le imminenti date che verranno comunicate per Alassio, Savona, Andora, Borghetto e Val Bormida sono la dimostrazione che Fratelli d’Italia c’è, a testa alta, a portare avanti le battaglie che la leder Giorgia Meloni lancia a livello nazionale, con l’impegno a non tradire mai la fiducia che gli elettori, attraverso i sondaggi delle indicazioni di voto, ci attribuiscono in grande misura”.