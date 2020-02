Pietra Ligure. La ventunesima giornata del campionato di Eccellenza propone l’atteso scontro salvezza, della serie “mors tua, vita mea” tra Pietra e Finale.

Il Pietra scenderà in campo con la ferrea volontà di conquistare la vittoria a spese dei giallorossi di mister Buttu, che in classifica hanno due lunghezze di vantaggio.

Luca Baracco, capitano del Pietra, ai microfoni di Ivg, ci parla dell’attesa sfida.

“È una partita importante e se vogliamo salvarci, senza dover passare sotto le forche caudine dei play out, dobbiamo, gioco forza, non sbagliare la gara“.

Partita decisiva oppure ritieni che ci siano ancori margini importanti per centrare l’agognato obiettivo?

“Non è decisiva, ma, in caso di nostra vittoria, molto importante, per puntare ad uscire dalla griglia dei play out“.

Come state preparando la partita?

“Siamo molto tranquilli, le recenti vittorie ci hanno dato un po’ di serenità – continua Baracco – mister Pisano ci sta dando molti consigli su come affrontare il Finale, e noi stiamo allenandoci al meglio, curando ogni piccolo dettaglio”.

Quali sono i giocatori avversari da tener d’occhio?

“Sicuramente Ferrara, che nella scorsa stagione ed anche quest’anno ha sempre fatto goal e Faedo, che ritengo sia un giocatore di grande spessore“.

Chi potrebbe essere, tra i tuoi compagni, l’hombre del partido?

“Dire Zunino è troppo facile, io punto su Genta, il grande ex...”.