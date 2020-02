Pietra Ligure. Uno scatenato Elia Zunino finalizza il grande lavoro della squadra, realizzando una tripletta d’autore, che schianta il Rivasamba.

“Tre punti fondamentali, sono felice per la tripletta ma soprattutto per la squadra, che mi ha consentito di finalizzare al meglio la grande mole di lavoro messa in campo”.

Elia Zunino è ai sette cieli, mentre analizza il match odierno.

“La partita è stata preparata per tutta la settimana, e il risultato ha premiato il lavoro settimanale del mister e della squadra – dichiara il triplettista – dedico il successo a mister Pisano che mi sprona sempre a dare il meglio e qualche volta mi coccola… e alla mia ragazza, che ha cambiato il mio modo di pensare e vivere”.