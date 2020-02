Pietra Ligure, donna investita davanti al Santa Corona: è grave

Pietra Ligure. Grave incidente, questa mattina, a Pietra Ligure. Si è verificato nei pressi della rotonda situata di fronte all’ingresso dell’ospedale Santa Corona, in viale 25 Aprile.

Per cause in via di accertamento, un’auto ha investito un’anziana che attraversava la strada. Si tratta di una donna sull’ottantina, che ha riportato gravi ferite in seguito all’accaduto.

È stata sbalzato dall’urto sull’asfalto e a preoccupare, in particolare, è un brutto trauma toracico.

Soccorsa dai militi della croce bianca di Borgio Verezzi e dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, nel vicino nosocomio pietrese.