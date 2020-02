Pietra Ligure. L’autista di un camion, per cause in via di accertamento, nel primo pomeriggio ha perso il controllo del mezzo, sbandando e andando ad impattare contro un palo, che è stato abbattuto, creando grossi disagi in termini di viabilità.

È accaduto sulla via Aurelia, nel tratto di carreggiata da Loano in direzione Pietra Ligure, e il palo in questione era quello che sorreggeva il grosso cartello di benvenuto nella città di Pietra.

di 6 Galleria fotografica Pietra, sradicato il cartello di benvenuto in città sulla via Aurelia









Il palo è stato letteralmente sradicato e il cartellone è precipitato sulla carreggiata, riportando grossi danni (che probabilmente lo rendono inservibile), ma fortunatamente senza colpire nessun mezzo e senza ferire nessuno.

Sul posto, gli agenti della polizia locale e operai specializzati. Si registrano grossi disagi in termini di viabilità, con conseguenti lamentele degli automobilisti e non solo. Il tratto in questione, infatti, risulta già di per sé una zona critica dal punto di vista di ingorghi e rallentamenti, accentuati ancora di più dall’accaduto.

È stata, infatti, chiusa al traffico la corsia della via Aurelia da Loano in direzione Pietra Ligure, con gli agenti della municipale che stanno temporaneamente deviando il traffico in arrivo da Pietra verso Loano all’interno del vicino benzinaio, dove però alcuni mezzi si fermano anche per fare rifornimento, contribuendo a creare code e disagi.