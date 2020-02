Albisola Superiore. I vigili del fuoco di Savona, gli operatori del 118 ed i volontari della croce verde sono interventi in via Emilia ad Albisola Superiore per una persona ritrovata senza vita all’interno di un appartamento.

Al momento non vi sono informazioni circa le generalità della persona né sulle eventuali cause di morte. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un uomo di 41 anni.

Foto 2 di 2



Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che effettueranno gli accertamenti di rito.

Aggiornamenti in corso.