Pattinaggio artistico, Varazze pronta a vivere le emozioni dei gruppi spettacolo

Varazze. A Varazze non è consueto poter ammirare competizioni di pattinaggio artistico a rotelle. Tra gli appassionati è quindi scattato il conto alla rovescia in attesa di assistere al campionato Fisr interregionale Liguria-Piemonte per gruppi di pattinaggio spettacolo che si terrà al palazzetto dello sport di Varazze nel pomeriggio di domenica 9 febbraio.

Il pattinaggio artistico a rotelle è una disciplina in cui si uniscono prestazione sportiva, interpretazione artistica, musiche coinvolgenti e splendidi costumi. In questo sport, le gare di gruppi spettacolo sono caratterizzate dalla presenza in pista di molti atleti impegnati in complesse coreografie con risultati sempre molto emozionanti.

Anche le esibizioni delle squadre meno numerose, i quartetti, riescono a stupire lo spettatore mettendo in evidenza il grande sincronismo e l’affiatamento che nasce tra gli atleti grazie a mesi e spesso anni di allenamento in comune.

Numerose squadre, le migliori di Liguria e Piemonte, si metteranno alla prova domenica sul parquet di Varazze per ottenere dai giudici i migliori punteggi. In palio, oltre ai titolo di campione regionale, la possibilità di accedere al campionato italiano di specialità.

Un appuntamento speciale, da non perdere, con ingresso gratuito, per tutti gli sportivi.