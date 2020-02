Varazze. Quattordici società, dieci affiliate alla federazione del Piemonte e quattro rappresentanti la Liguria, 176 atlete in gara, numerosi titoli regionali assegnati.

Questo è il bilancio numerico del campionato interregionale Fisr per gruppi di pattinaggio spettacolo che si è svolto nel pomeriggio di domenica 9 febbraio.

Il numeroso e caloroso pubblico, insieme alla giuria, anch’essa interregionale, ha potuto assistere ad una giornata di sport e spettacolo nello speciale scenario del palazzetto dello sport nel centro di Varazze.

L’organizzazione della gara è stata garantita dall’Artistic Roller Team di Genova, su incarico della Federazione Sport Rotellistici, con il patrocinio del Comune di Varazze.

Il presidente della società genovese, Maria Rosa Marangoni, commenta a caldo la giornata: “Un campionato con tanti atleti partecipanti richiede un grande impegno organizzativo per una società come la nostra. Per questo, quando tutto funziona come è successo oggi, voglio ringraziare prima di tutto i genitori dei nostri atleti che collaborano sempre con entusiasmo”.

Maragoni passa poi al bilancio strettamente sportivo: “La gara non mi ha deluso sul piano tecnico e spettacolare. La giuria si è dimostrata molto esigente, non ha regalato voti a nessuno. L’Artistic Roller Team in particolare ha conquistato tre titoli regionali, nei Quartetti Divisione Nazionale, nei Gruppi Junior e nei Piccoli Gruppi Senior, quindi questi tre gruppi hanno anche staccato tre biglietti per i campionati nazionali Fisr, che sono previsti fra un mese a Conegliano. Sarà un onore rappresentare i colori della Liguria”.