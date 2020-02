Varazze. Sabato sera presso la discoteca Aegua alla presenza di molti partecipanti e dell’assessore allo sport della città di Varazze Luigi Pierfederici, è stata presentata la prima edizione della regata denominata Rotta su Pisa.

L’idea iniziale, testata con successo nel 2019, è stata quella di riunire i numerosi equipaggi che solitamente si avviano in autonomia dal porto ligure di Marina di Varazze alla volta di Marina di Pisa per partecipare alla famosa kermesse velica della 151 miglia.

Quest’anno l’obiettivo del comitato organizzatore costituito da Varazze Club Nautico e Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa è di creare un evento velico di impatto che darà ai velisti liguri e non un’opportunità unica per prepararsi alla 151 miglia. Si tratta di una regata completamente nuova, nata dalla collaborazione tra Havana Vela, Marina di Varazze, Varazze Club Nautico e Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, con rotta Varazze – Isola del Tino (La Spezia) – Marina di Pisa per un totale di 86 miglia.

Una sfida inedita, in uno dei tratti di mare più mozzafiato del Tirreno, dalla riviera ligure di ponente agli emozionanti scenari delle Cinque Terre, per seguire il profilo delle ampie spiagge della Versilia fino ad avvistare la linea d’arrivo, là dove l’Arno incontra il mare.

La regata partirà da Varazze alle ore 17 di venerdì 15 maggio offrendo alla città una spettacolare sfilata delle barche partecipanti lungo il litorale che darà modo a tutti di godere dello magnifico spettacolo che la vela può offrire. Le barche dirigeranno quindi la loro prua verso Pisa dove sono attese per la serata del 16 maggio. Gli equipaggi saranno accolti presso lo Yacht Club con un party in loro onore a cui seguirà la premiazione.

Le iscrizioni andranno completate entro venerdì 1 maggio.

