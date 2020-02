Pallare, Calcio a 5: il girone di Eccellenza si apre con i successi di Dessino Sementi e Bar Bologna

Pallare. Nella serata di lunedì 3 febbraio, al Palapallare, è andata in scena la prima giornata del girone di Eccellenza del campionato Amatori Uisp Val Bormida. A differenza della passata stagione, appare evidente un certo equilibrio tra le formazioni, il che rende incerto più che mai il finale di questa stagione.

Nel primo incontro Dessino Sementi ha la meglio sui Nati per Vincere; partita sui ritmi alti e con qualche momento di nervosismo che probabilmente sarebbe stato opportuno sanzionare in maniera più drastica dal direttore di gara.

Nel secondo match il Bar Bologna riesce ad avere ragione sui Ciucateri grazie in particolare all’ottima prestazione di Lulaj.

Nella terza partita gli Sciancati, contro la Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena, conducono l’incontro ma a causa di un calo di concentrazione alla fine cedono il passo alla squadra capolista della prima fase del campionato.

I tabellini:

Nati per Vincere – Dessino Sementi 2-4

Formazione Nati Per Vincere: Dolermo D., Delpiano L., Kadrija H., Viazzo D., Loddo A., Carele F.

Formazione Dessino Sementi: Dainese A., Torrello M., Ceccarel M., Belerio S., Ferraris A., Briano S., Perzan G.

Reti Nati Per Vincere: Loddo A. (1), Dainese A. (aut.)

Reti Dessino Sementi: Torrello M. (3), Ceccarel M. (1)

Bar Bologna – Ciucateri 4-1

Formazione Bar Bologna: Toffanello P., Di Noto S., Kasaj E., Kararaj M., Mozzone M., Lulaj B., Odella S.

Formazione Ciucateri: Miraglia M., Prando E., Pizzorni A., Rossi A., Prandi E., Meirano H.

Reti Bar Bologna: Lulaj (2), Odella S. (1), Kasaj E. (1)

Reti Ciucateri: Prandi E. (1)

Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena – Sciancati 7-4

Formazione Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano D., Caruso L., Tacchini D., Antezza G., Tatti A., Paglionico M., Schionatti S.

Formazione Sciancati: Canepa E., Ogici A., Chiarlone M., Orsi G., Sulca R., Bejaj E., Ogici N.

Reti Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Schionatti S. (3), Tatti A. (2), Caruso L. (1), Tacchini D. (1)

Reti Sciancati: Sulca R. (2), Orsi G. (1), Bejaj E. (1)

Nella foto sopra: Ciucateri

Canepa (Sciancati)

Sulca (Sciancati)