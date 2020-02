Pallacanestro Vado, due sconfitte nei campionati Under di Eccellenza

Vado Ligure. Due sconfitte per la Pallacanestro Vado nei recenti incontri giocati nei campionati giovanili di Eccellenza. Sia la formazione che disputa l’Under 18 che quella impegnata nell’Under 15 hanno dovuto alzare bandiera bianca.

Under 18 Eccellenza: buona prestazione contro l’Olimpia Milano, ma non basta

Buona partita per la Pallacanestro Vado, che lotta e rimonta, ma complice una tragica percentuale ai tiri liberi (13 su 28) viene sconfitta dall’Olimpia Milano.

Le due squadre cominciano la partita studiandosi e commettendo diversi errori. Gli ospiti, sospinti da Gravaghi, provano a prendere le distanze, ma Vado reagisce e limita i danni.

Nel secondo periodo i milanesi partono forte, Galicia segna 12 punti consecutivi e dà una spallata importante al match; i vadesi non demordono, ma vanno all’intervallo lungo sotto di 15.

Nel terzo quarto i pappagalli riescono a chiudere meglio in difesa e a controllare meglio i rimbalzi; così guidati offensivamente da Pintus riescono a ridurre il divario fino al meno 5.

L’ultima frazione si apre con entrambe le compagini che non riescono a trovare la via del canestro. Milano sembra scappare con un paio di triple, ma il cuore di Vado è grande e con caparbietà ritorna a meno 4, però non riesce a completare la rimonta.

Prossimo impegno per i biancorossi: lunedì 10 febbraio alle ore 20 a Torino contro il Don Bosco Crocetta.

Il tabellino della partita valevole per la 18ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Armani Exchange Olimpia Milano 59-63

(Parziali: 10-15; 25-40; 46-51)

Azimut Pallacanestro Vado: Trenta 2, Rebasti 4, Adamu 5, Franchello 2, Pesce 11, Pintus 23, Lebediev 6, Fantino, Tridondani 1, Genta 2, Bertolotti 3. All. A. Imarisio, ass. D. La Rocca e M. Saltarelli, prep. G. Bossaglia.

Armani Exchange Olimpia Milano: Musumeci 3, Cassano 3, Galicia 19, Citterio 6, Sconochini, Restelli, Erba 5, Gravaghi 23, Tosi 2, Sgura, Meani 2. All. G. Zaccardini, ass. R. Biffi, prep. F. Conti.

Arbitri: Rezzoagli (Rapallo) e Oro (Genova).

Under 15 Eccellenza: Vado viene sconfitto dal My Basket

Sabato 1 febbraio la Pallacanestro Vado ha fatto visita ai genovesi del My Basket per la prima giornata del girone Coppa B del campionato Under 15 Eccellenza piemontese.

Una formazione, quella vadese, rimaneggiata più volte nell’arco di due giorni. Convocati in dieci, a dare forfait sono il sabato mattina Prostitis causa febbre e Rapetto per sveglia che fa i capricci. Arrivati al campo ci pensa lo sbadato Giusto Bellando a dare il colpo di grazia smarrendo la carta d’identità. Allora rimangono sette i giocatori a disposizione dello staff per intraprendere una partita che dalle prime battute pare possa dire bene ai superstiti vadesi, i quali riescono a concludere a canestro con un bel gioco di squadra portandosi così sopra alla fine del primo tempo di gioco.

Al rientro dall’intervallo i giocatori vadesi, rimasti in sei per l’infortunio di Recagno, sono visibilmente stanchi ma non mollano e danno l’anima per rimanere aggrappati alla partita iniziando il quarto periodo sotto di sole cinque lunghezze. Il quarto periodo però è troppo lungo e Vado non ne ha più, molla lentamente la gara e lascia spazio al My Basket che ne approfitta e negli ultimi minuti allunga il divario.

Una partita che comunque dà buoni segnali al team vadese, perché giocata al massimo e senza risparmiarsi nonostante il numero ridottissimo di rotazioni a disposizione. Domenica 9 febbraio alle ore 11,30 la Pallacanestro Vado ospiterà la Lettera 22.

Il tabellino della partita valevole per la 1ª giornata del girone Coppa B:

Interglobo Far East My Basket – Azimut Pallacanestro Vado 67-45

(Parziali: 13-15; 24-31; 43-39)

Interglobo Far East My Basket: Sanguinetti 7, Dossena 2, Colamorea 7, Poirè 4, Busellato 6, Bobbio 2, Pietrantonio 2, Pastorino, Murtas Auglys 20, Moreschi, Duplicati 17, Brovia. All. Brovia.

Azimut Pallacanestro Vado: Giannone 11, Trucco, Fazio 6, Recagno 2, Ottonello 3, Caviglia 19, Gallo 3. All. Prati, ass. Colandrea e Garaventa Torre.

Arbitri: Mariani e Ciccangeli (Genova).