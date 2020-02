Pallacanestro Alassio, una settimana positiva nelle diverse categorie

Alassio. La settimana scorsa ha visto le squadre della Pallacanestro Alassio raccogliere cinque successi e due referti gialli in partite disputate tutte fuori Alassio causa indisponibilità del palazzetto.

Vittoria in trasferta per i ragazzi dell’ Under 18 che tornano da Pegli con un rassicurante 62-75 che permette ai gialloblu di continuare a veleggiare nelle parti alte della classifica. “Non era una partita facile perché Pegli è squadra intensa ma abbiamo interpretato bene la partita con una buona prestazione”.

Partita difficile, con Cus Genova, per l’Under 16 Gold che gioca contro una squadra fisica ma al termine di una gara intensa i gialloblù vincono 54-62. ” Non è stato facile, abbiamo patito le loro mani addosso e ci siamo un po’ adagiati dopo l’intervallo. Venivamo da una settimana difficile dove ci siamo allenati poco per le malattie di stagione e scontavamo anche assenze importanti però questa non deve essere una scusante”.

Sconfitta, a Pegli, per le ragazze dell’Under 16 femminile targate Blue Ponente che non replicano la prestazione dell’andata e cedono 69-36 alla compagine di casa. “Peccato non aver potuto affrontare la gara al completo ma di positivo ci sono gli esordi di Israe e Nemi nella categoria”.

Sconfitta casalinga, ad Albenga, con la forte compagine di Academy Spezia, per le ragazze dell’Under 14 femminile che cedono 79-28 alle spezzine che sono in testa alla classifica non a caso. “Abbiamo già migliorato il risultato dell’andata ma sicuramente si può far ancora meglio”.

Vittoria in trasferta per i ragazzi dell’Under 13 (nella foto) che superano Pallacanestro Vado 78-38 guadagnandosi il pranzo post partita. “Abbiamo giocato una gara intensa e con tutti i 12 ragazzi chiamati in causa che sono stati protagonisti quando scesi in campo”.

Successo anche per le ragazze dell’Under 13 femminile che vincono in casa (ad Albenga) con Amatori Savona 78-23 in una gara sempre condotta contro una squadra molto intensa. “Bella la prestazione e complimenti a tutto il gruppo che sta crescendo partita dopo partita”.

Bel sabato pomeriggio, a Finale Ligure, per gli Scoiattoli nati nel 2011-12 dove tutti e dodici i mini cestisti gialloblu giocano e si divertono con i coetanei finalesi. “Vinciamo qualche tempo in più ma ciò che più conta è che tutti giocano con grande gioia e entusiasmo”.