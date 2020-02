Pallacanestro Alassio, tante gare al cardiopalma ed un ottimo bilancio settimanale

Alassio. Settimana con diverse partite e alcune risoltesi negli ultimi minuti quelle che hanno visto impegnate le squadre della Pallacanestro Alassio con un ottimo bilancio di ben sei vittorie e una sola sconfitta.

L’Under 18 gioca ben due partite con un bilancio in parità. Mercoledì sera, al Palaravizza, dopo una bella gara i gialloblù superano il Basket Pegli con il punteggio di 71-55 e incrementano il distacco dalla terza in classifica. Sabato sera seconda sconfitta stagionale per gli alassini che giocano una partita punto a punto dagli alti contenuti agonistici dove purtroppo si è visto poco basket e tanti contatti; alla fine cedono 63-66 in trasferta al Maremola. “Il bilancio per l’Under 18 è positivo, con Pegli, che è squadra intensa, abbiamo giocato una buona gara così come con Maremola dove ci spiace solo aver avuto difficoltà a poterci adattare al metro della partita che sinceramente non abbiamo capito ma è comunque tutta esperienza in più per i ragazzi”.

Gran partita e ottima vittoria nella trasferta spezzina per l’Under 16 Gold. La gara decideva il primo posto della fase di classificazione e i gialloblù riescono a superare la Papini Spezia 56-63 godendosi la testa della classifica in attesa della fase a orologio. “Gara difficile, sempre punto a punto, che siamo riusciti a vincere nel finale. Ora ci sarà la fase a orologio, poi inizieranno i playoff e siamo ben consci delle difficoltà alle quali andremo incontro”.

Doppia vittoria e ottimo terzo posto al termine della prima fase per l’Under 13 maschile. Giovedì ottima trasferta a Ventimiglia dove l’Alassio vince 31-53 riuscendo a giocare una buona gara nonostante le diverse assenze. Bella prova e convincente vittoria a Savona dove con i gialloblù che superano la Fortitudo Savona 38-55 in una partita più equilibrata di quanto dica il risultato finale. “Manteniamo ben saldo il terzo posto in classifica nonostante le diverse assenze nelle due gare, segno che tutto il gruppo sta crescendo e migliorando”.

Vittoria casalinga per l’Under 13 femminile che supera il Basket Pegli e ribalta il risultato dell’andata. “Alla fine le nostre ragazze chiudono con un ottimo 35-15 che è un bel segnale di crescita durante la stagione. Cerchiamo di continuare così e proseguire nei miglioramenti”.

Partita difficile a Ceriale per gli Esordienti con diverse assenze tra le fila gialloblù. I ragazzi di Le Torri approcciano la gara alla grande e chiudono il primo quarto avanti 22-9 ma i gialloblù non si scoraggiano e nei restanti tempi recuperano vincendo la gara dimostrando carattere. “Non è stato facile sia per le nostre assenze sia per la bella partita disputata dalla compagine di Albenga e Ceriale. Alla distanza siamo venuti fuori e a questa età non era per niente scontato”.

Gran bel sabato pomeriggio di sano e divertente minibasket con i bambini di Alassio e Andora che hanno giocato tante mini partite nel vero spirito minibasket. Ben trenta i mini cestisti presenti della categoria Scoiattoli Junior e Pulcini del 2012/2014. “Tanto divertimento ed un bellissimo pomeriggio rapiti dell’entusiasmo dei bambini”.

Nella foto sopra: gli Esordienti 2008

Scoiattoli e Pulcini

L’Under 13

L’Under 16 Gold

L’Under 18 contro Pegli

L’Under 18 contro Pegli