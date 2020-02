Pallacanestro Alassio, settimana con cinque vittorie e un solo referto giallo

Alassio. È stata una settimana che ha visto riposare le squadre alassine Under 18 e Under 16 Gold nel settore maschile, Under 16 e Under 13 in quello femminile ma che ha comunque fatto registrare ben sei partite nell’arco dei sette giorni. Ecco come sono andate le altre formazioni.

Ben due partite per l’Under 15 che in settimana ha ospitato il Loano Garassini e venerdì è andata in trasferta a Sanremo. Con i loanesi bella prestazione dei ragazzi gialloblù che vincono 91-40 con l’ennesimo debutto nella categoria. “Dopo aver registrato, nel corso della stagione, gli esordi in Under 15 dell’ormai ‘veterano’ Mauro, di Edo, di Eugenio, di Francesco, di James, di Ema, di Giulio, questa sera è stata la volta di Rocco che ha onorato l’occasione con ben 4 punti realizzati. Complimenti ai più esperti che stanno migliorando e integrando i nuovi arrivati. La prossima sarà la volta di Joel esordire a conferma che si può iniziare a qualsiasi età a giocare a basket”. Partita più difficile in trasferta a Sanremo che i gialloblù riescono a far loro nonostante assenze pesanti. “Tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato il loro contributo per un per 58-74 finale che premia una buona prestazione di squadra”.

Match impossibile per le ragazze dell’ Under 16 femminile targate Blue Ponente che cedono al fortissimo Basket Pegli in predicato non solo di vincere il campionato ma anche di ben figurare alle finali nazionali. “Nonostante il passivo finale le ragazze sono migliorate rispetto alla gara di andata anche se Pegli sta giocando un campionato a parte contro tutte le squadre vista la loro forza”.

Ottima vittoria casalinga per l’Under 13 maschile (nella foto) per 64-28 con la Pallacanestro Vado e ben cinque ragazzi gialloblù in doppia cifra con tutti e dodici i convocati che hanno il loro contributo. “Ottima prestazione e passi avanti nel gioco, bene così”.

Vincono in casa anche gli Esordienti che superano l’Olimpia 42-22 in una gara non facile contro una squadra formata dall’unione tra Imperia e Taggia. “Affrontavamo una squadra formata da giocatori di più squadre che all’andata ci aveva messo in gran difficoltà. Anche questa gara casalinga è stata difficile ma alla fine l’abbiamo portata a casa”.

Trasferta a Vado per la categoria Aquilotti-Gazzelle 2009 che vincono più tempini rispetto agli avversari ma soprattutto giocano con impegno e grande entusiasmo. “Eravamo ben sedici in trasferta a Vado Ligure e questa è già una grandissima cosa. Tutti hanno giocato e si sono divertiti nel vero spirito minibasket, ottimo!”.

Proseguono gli allenamenti della Rappresentativa provinciale femminile con ben sei ragazze gialloblù ancora presenti. “A prescindere da chi sarà convocata nelle dodici è comunque una bella esperienza per le ragazze confrontarsi con le giocatrici di altre realtà e questo non può che accrescere le loro competenze”.