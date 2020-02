Pallacanestro Alassio, il resoconto della settimana prima dello stop forzato

Alassio. La settimana prima dello stop per l’emergenza sanitaria ha visto le squadre della Pallacanestro Alassio impegnate in diversi campionati.

Due partite in tre giorni e con il successo in entrambe le gare: la Pallacanestro Alassio Under 18 chiude la fase regolare al primo posto davanti al Sea Sanremo per differenza canestri nello scontro diretto. Venerdì la compagine gialloblù ha incontrato il My Basket Genova in una partita complicata visto lo schieramento dei genovesi. I primi due quarti sono ad appannaggio degli ospiti che chiudono avanti 20-25 andando al riposo lungo in vantaggio. Gli alassini non demordono, pareggiano l’incontro nel terzo periodo sul 32-32 e nell’ultimo tempo allungano fino al 48-41 finale. Domenica nuovamente contro una compagine genovese, Scat Genova; ì gialloblù iniziano bene l’incontro e conducono per tutto l’arco del match ma mai con margini rassicuranti. Anche Scat gioca a zona 3-2 ma gli alassini ormai sono abituati, vincono 58-40 e si godono il primo posto in classifica in coabitazione con Sea Sanremo ma con una migliore differenza canestri. “Chiudiamo la fase iniziale al primo posto e attendiamo il girone ad orologio. La testa della classifica da sicuramente morale ma il nostro obiettivo è mantenere una delle prime quattro posizioni per arrivare ai playoff e incontrare le compagini del girone B del levante ligure. A inizio stagione mai avremmo pensato di essere così in alto ma ora che ci siamo l’appetito vien mangiando”.

L’Under 16 femminile targata Blue Ponente cede alla Cestistica Savonese 50-77 e ora si appresta ad affrontare la seconda fase del campionato dove giocherà con Auxilium Genova, Sestri Levante e Rapallo. “Siamo curiosi di vedere i miglioramenti delle ragazze contro squadre che possono essere alla nostra portata. Il gruppo è molto coeso e siamo convinti che le ragazze ci daranno soddisfazioni”.

Bella esperienza per i due quartetti Under 14 femminili targati Blue Ponente al 3c3 di Loano dove entrambe le squadre si qualificano alla fase regionale. “È stata una bellissima mattinata dove entrambe le squadre che abbiamo presentato si sono comportate ottimamente. Ora aspettiamo di conoscere le modalità della fase regionale per far vivere un’altra bella esperienza alle nostre ragazze”.

Bella partita a Sanremo per l’Under 13 in attesa della seconda fase e cena post partita per i ragazzi che hanno fatto un’amichevole per tenere alto il ritmo. “È stato un bel test per la nostra squadra meritatamente terza in classifica. La cena post partita è stato un ulteriore occasione per cimentare questo ben gruppo”.Gli Esordienti 2008 hanno chiuso il girone con una bella vittoria con Bordighera e terminano la prima fase al comando della classifica. “Ora aspettiamo il calendario della fase a orologio ben consci che non sarà facile e convinti che nei playoff tutte le squadre daranno il 100% per batterci ma noi cercheremo di dare il nostro meglio come già fatto fin da inizio stagione”.

Sabato mattina con tanto entusiasmo nella gara con Le Torri per gli Scoiattoli del 2011-12. “I nostri gialloblù si presentano in gran numero, giocano tante mini partite dimostrando grande grinta e gioia nel giocare come i coetanei delle Torri. È proprio bello vedere queste gare perché non ci si può non innamorare di questo bellissimo sport”.

Nella foto sopra: gli Scoiattoli con Le Torri

Gli Esordienti con Bordighera

L’Under 18 con la Scat

L’Under 18 col My Basket