Ordinanza regionale coronavirus, Bruno (Verdi): “Salvini a cena con centinaia di persone. Ma non era vietato?”

Regione. “In queste ore il presidente della Regione Toti ha adottato una ordinanza con cui tende a chiudere tutti gli spazi di aggregazione comprese le scuole e a vietare ogni manifestazione ludica, sportiva per tutta la prossima settimana. Nel contempo alla Fiera del Mare di Genova la domenica sera Salvini e la Lega vanno a cena per lanciare la campagna elettorale dell’estrema destra”. Inizia così il duro attacco all’amministrazione regionale da parte di Danilo Bruno, portavoce savonese di Europa Verde.

Spiega Bruno: “Le notizie di cronaca parlano di circa 1500 persone pari quindi ad una cittadina medio piccola della nostra Regione. L’incontro del segretario nazionale della Lega non aveva un carattere ludico, politico e non doveva rientrare tra quelli che saranno vietati da mezzanotte? Cosa devono pensare cittadine e cittadini liguri dopo la decisione dell’università di sospendere l’attività didattica per una settimana presa dal Rettore questa mattina ? Cosa devono pensare cittadine e cittadini liguri della immediata polemica sollevata da Toti con il Rettore per poi adeguarsi nella serata? Cosa dovrebbero pensare cittadine e cittadini liguri di un partito politico,che ritiene di non dover sospendere un evento elettorale, che comporta il raduno di numerose persone quando si tende ad evitare numerosi assembramenti a causa dei rischi legati al coronavirus?”.

“Noi non vogliamo pensare nulla ma solo ci auguriamo che tutto vada bene e nulla succeda anzi che l’Italia e tutto il mondo esca rapidamente da questa crisi oltre a porre domande normali in qualunque paese europeo” conclude Bruno.