Savona. Prima hanno riscaldato il cuore dei bambini dell’ospedale San Paolo (e non una volta sola), presentandosi in corsia con i costumi delle bellissime principesse Disney e, soprattutto, dedicandogli il loro tempo e le loro attenzioni.

Ma il progetto “Principesse in corsia”, nato nell’estate 2019 dall’iniziativa di un gruppo di ballerine e della loro insegnante, desiderose di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà, non si ferma. E oggi ha compiuto un nuovo importante passo, in favore dell’infanzia e della solidarietà.

Foto 3 di 3





Grazie al contributo delle Principesse, infatti, la raccolta fondi organizzata lo scorso 4 gennaio per il centro Aias di Savona è stata un successo.

E i contributi, raccolti, presso la gelateria Aramacao di Albisola Superiore, hanno consentito di acquistare un nuovo pc per il progetto di Logopedia per bambini disabili organizzato appunto dal centro savonese.