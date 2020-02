Nuova emergenza idrica a Tovo, Oddo: “Disagi continui, intollerabili ed ingiustificabili”

Tovo San Giacomo. “Purtroppo anche oggi (ieri per chi legge) Tovo San Giacomo e numerosi tovesi stanno subendo pesanti disagi a causa della mancata erogazione dell’acqua potabile”.

A darne comunicazione il sindaco Alessandro Oddo, che ha voluto analizzare la situazione senza risparmiare un duro sfogo per una situazione che si ripete con frequenza e con “disagi ormai intollerabili ed ingiustificabili”.

“Ieri mattina, – ha proseguito il primo cittadino, – il comune di Magliolo ha effettuato un intervento urgente all’altezza del cimitero sulla condotta dell’acquedotto Isorella, l’unico che per ora rifornisce il nostro sistema idrico e, come avvenuto una decina di giorni fa (lunedì 3 febbraio), in occasione di un altro lavoro sulla stessa condotta, il nostro sistema è andato in tilt”.

“Lunedì pomeriggio, durante l’assemblea di Servizi Ambientali, presenti altri sindaci del territorio, che sono anche gli azionisti dell’azienda, ho espresso la mia forte preoccupazione per quanto sta accadendo al nostro acquedotto e ho chiesto che vengano attivate immediate e concrete azioni per evitare il ripetersi di questi disagi, ormai intollerabili ed ingiustificabili”.

“Qualcuno di Servizi Ambientali in un recente passato, alle mie rimostranze, ha risposto che il comune di Tovo San Giacomo avrebbe consegnato a Servizi Ambientali un ‘acquedotto marcio’: mi sono sempre permesso di ribadire che finché era in mano nostra, gestito dal nostro UTC, con tre operai, questo acquedotto, salvo rotture improvvise, ha sempre fatto il suo degno lavoro e che finché un nostro operaio era in comando presso loro questo susseguirsi di disagi non esisteva”.

“Credo che ogni tovese, tralasciando ideologie e prese di posizione, possa confermare quanto ho appena scritto. Informo che ho convocato per questa mattina una riunione di Giunta urgente per valutare tutte le altre ulteriori azioni a tutela del nostro paese, della collettività e della salute pubblica”.

“Se non fosse un paradosso, direi che oggi è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Agli operai di Servizi Ambientali, impegnati sul territorio per ripristinare l’erogazione, va il mio sincero ringraziamento per il loro continuo impegno”, ha concluso il sindaco.