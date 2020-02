Museo della Ceramica, a Savona il ristorante dello chef stellato Giuse Ricchebuono: si chiamerà “Bino”

Savona. Mercoledì 12 febbraio appuntamento al Museo della Ceramica di Savona dove aprirà i battenti “Bino“, il terzo ristorante dello chef stellato (originario di Sant’Ermete) Giuse Ricchebuono. La Onlus ha deciso di affidarsi all’esperienza trentennale dello chef per aprire un ristorante all’interno della propria struttura.

“Un nome che vuole sottolineare le due anime di questo nuovo progetto – ha spiegato lo chef vadese – con alcuni must che nella mia cucina non possono mancare e che fanno parte ormai del mio DNA e l’innovazione che mi porta alla continua ricerca di nuovi spunti e nuove suggestioni. Ma ‘Bino’ rappresenta anche la tradizione di un nome, quello di mio padre, il cui ricordo è per me ogni giorno fonte di ispirazione”.

“Avere la possibilità di portare la mia idea di cucina, maturata in oltre 30 anni di attività, non solo nel cuore della città ma in uno dei palazzi storici più prestigiosi di Savona, è una responsabilità che sento fortemente e che mi rende molto orgoglioso”, prosegue Ricchebuono. Non mancano neanche i ringraziamenti per la Fondazione De Mari, ideatrice del progetto e appunto per il Museo della Ceramica Onlus, che ha riposto fiducia proprio nello chef: “Colgo l’occasione per ringraziare la Fondazione De Mari che ha voluto realizzare questi spazi e la Fondazione Museo della Ceramica per la fiducia che ha riposto in me, affidandomi la gestione di questa prestigiosa location che avrò il piacere di inaugurare a brevissimo”.

L’auspicio, spiega Ricchebuono, è quello di offrire un locale moderno e confortevole: “Il mio obiettivo condiviso con la Fondazione del Museo della Ceramica, è di offrire ai savonesi un nuovo punto di incontro e di riferimento dove consumare un pranzo o una cena in un ambiente moderno, vivace, confortevole e stimolante. I numerosi turisti che visitano la città, alla ricerca della qualità del Made in Italy e della tipicità del territorio, troveranno da ‘Bino’ una nuova meta del gusto, all’insegna della qualità dall’anima italiana ma con un concept di respiro contemporaneo e internazionale”.

“L’auspicio della Fondazione Museo della Ceramica e della Fondazione De Mari è che l’apertura dello spazio di ristorazione ‘Bino’ possa essere un ulteriore elemento di attrazione di un contenitore culturale che mira a diventare costruttivo luogo di confronto ed elemento vitale del contesto cittadino” ha concluso Federico Delfino, presidente della Fondazione De Mari di Savona.