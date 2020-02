Millesimo, traffico sospeso ad Acquafredda: ecco come cambiano le corse dei bus

Millesimo. A seguito della sospensione temporanea del transito veicolare al chilometro 4+335 in località Acquafredda a Millesimo, dalle 9 di venerdì 7 febbraio alle 19 di domenica 9 febbraio le corse dei bus Tpl subiranno alcune variazioni.

Sulla linea 49 Finale Ligure-Millesimo verrà sospeso il servizio da Millesimo per Murialdo-Calizzano-Bardineto e ritorno. Inoltre, per la sola giornata di venerdì 7 febbraio verranno garantite le seguenti corse scolastiche (con trasbordo passeggeri ad Acquafredda): corsa in partenza da Millesimo per Bardineto delle 13.50; corsa in partenza da Millesimo per Bardineto delle 14.20; corsa in partenza da Millesimo per Bardineto delle 17.45.

Sulla linea 55 Osiglia-Millesimo verrà sospeso il servizio da Millesimo per Osiglia e ritorno. Per la sola giornata di venerdì 7 febbraio verranno garantite le seguenti corse scolastiche (trasbordo passeggeri ad Acquafredda): corsa in partenza da Millesimo per Osiglia delle 13.50; corsa in partenza da Millesimo per Osiglia delle 18.05.

Verrà garantito il regolare servizio da Calizzano per Finale e ritorno.

Per ulteriori informazioni sui servizi Tpl è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.