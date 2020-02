Liguria. Un debole fronte occluso domani mattina transiterà oltralpe senza però colpo ferire alla nostra regione. Rimangono inoltre condizioni di tempo mite per la stagione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 19 febbraio 2020

Avvisi: al mattino venti tesi nord-occidentali in particolare nei valichi appenninici e negli sbocchi vallivi del Savonese e Genovese.

Cielo e Fenomeni: al mattino su gran parte della regione assisteremo ad un passaggio di nubi medio-alte ma in un contesto comunque asciutto. Soleggiato invece nel pomeriggio.

Venti: tesi da nord-nord-ovest in mattinata in particolare nei valichi appenninici e negli sbocchi vallivi del Savonese e Genovese.

Mari: poco mosso sul centro-ponente, mosso a levante.

Temperature: stazionarie

Costa: min +9/12°C, max: +14/18°C.

Interno: min +5/+10°C, max: +12/+15°C.

Previsioni valide per: giovedì 20 febbraio 2020

Cielo e Fenomeni: tempo stabile e asciutto, solo qualche velatura di passaggio.

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mari: mosso al mattino, moto ondoso in calo dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie o in leggero calo le minime.

Tendenza per: venerdì 21 febbraio 2020

Condizioni stazionarie.