Liguria. Veloce passaggio perturbato tra domenica e lunedì. A seguire rapido miglioramento e venti forti di libeccio.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi (domenica 9 febbraio) avremo al mattino qualche debole piovasco interesserà il savonese, il genovesato occidentale e i relativi entroterra. Tempo asciutto altrove con anche delle schiarite a ponente. Nel corso del pomeriggio deboli piovaschi interesseranno il genovesato e il Tigullio, verso sera estensione delle precipitazioni anche allo spezzino. Altrove i cieli saranno nuvolosi o coperti, ma senza fenomeni; isolate schiarite sull’imperiese.

Venti al mattino moderati da sud-est sul centro-levante, deboli in prevalenza settentrionale a ponente. Dal pomeriggio moderati da sud/sud-ovest ovunque; in serata possibili rinforzi fino a forti sul Golfo. Mare da poco mosso a mosso. Temperature in lieve rialzo: sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 13 e 17 gradi; all’interno minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi.

Per domani, lunedì 10 febbraio, fino al primo pomeriggio deboli piogge interesseranno il levante, cieli nuvolosi sul settore centrale. Mentre a ponente delle ampie schiarite si faranno largo già dalla mattinata.

Venti venti forti o di burrasca da sud-ovest, fino a burrasca forte al largo. Mare agitato, in particolare a levante. Temperature in ulteriore aumento.

Infine, martedì 11 febbraio, cieli in prevalenza sereni per l’intera giornata, velature dalla sera sugli estremi della regione. Temperature stazionarie. Venti forti da sud-ovest. Mare in calo da agitato a molto mosso.