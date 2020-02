Liguria. Correnti da sud, umide, anche se deboli interessano la nostra regione riportando estesi annuvolamenti e tempo uggioso. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 17 febbraio, al mattino cielo coperto ovunque con deboli precipitazioni tra savonese, genovese e Tigullio. Saranno possibili anche locali e brevi rovesci moderati specialmente tra savonese di levante e genovesato. Tempo asciutto su imperiese e sullo spezzino. Nel pomeriggio la situazione rimarrà invariata con solo un coinvolgimento da parte delle precipitazioni anche dello spezzino. Tempo asciutto da Capo Mele verso ponente. Venti: generalmente moderati dai quadranti meridionali. Mari: generalmente mossi. Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, comprese sulla costa tra 9 e 14 gradi, nell’interno tra 2 e 13.

Domani, martedì 18 febbraio, nubi residue più compatte sullo spezzino dove saranno ancora possibili deboli piovaschi specialmente in mattinata. Qualche debole precipitazione residua sarà ancora possibile anche sul genovese tra nottata e prima mattinata poi qui avanzeranno ampie schiarite. Nubi sparse in un contesto maggiormente soleggiato sul ponente. Venti deboli da sud est sul levante, moderati da nord est sul ponente. Mari: generalmente mossi. Temperature: in aumento le massime lungo la Riviera di Ponente. In calo nelle minime delle zone interne del ponente.

Mercoledì 19 febbraio netto miglioramento: giornata in gran parte soleggiata ovunque con il transito di qualche nube innocua in mattinata sul ponente. Temperature in calo specialmente nelle minime.