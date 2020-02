Meteo, Limet: “L’inverno mai arrivato probabilmente è già finito”

Regione. L’associazione ligure di meteorologia, di solito molto cauta sulle previsioni a lungo termine, questa volta prova a guardare avanti verso un inverno che quasi non si è visto e spiega il perché potrebbe praticamente non arrivare più.

“Non siamo soliti spingerci troppo lontano con lo sguardo, ma le mappe, da molti giorni, sono lapidarie e non lasciano spazio a molti dubbi. In altre parole, è assai probabile che la stagione invernale quest’anno chiuda qui, completamente eliminata dal campionario meteo annuale delle medie latitudini europee” dicono senza girarci troppo intorno.

“Non stiamo parlando solo dell’Italia, ma di una buona fetta d’Europa che, a parte le Alpi per ovvi motivi altimetrici, di fatto non ha mai visto decollare questa stagione in maniera seria. Il vortice polare continua ad accorpare freddo al suo interno come una gigantesca trottola: non ci sarebbe da meravigliarsi se questo venisse scaricato verso le nostre latitudini in primavera quando smetterà di girare per motivi stagionali. In tal caso a soffrire sarebbero soprattutto le piante, già fiorite per il caldo anomalo di questi mesi”.

Intanto, spiega Limet “nei prossimi giorni, tempeste di rara violenza si abbatteranno su tutto il comparto nord europeo, dove sicuramente recheranno parecchi danni”.

L’Italia e buona parte dell’Europa invece resteranno “in una specie di limbo con qualche piovasco possibile e un clima mite per il periodo. Una certa ventilazione occidentale interesserà i nostri lidi recando anche alcune mareggiate, ma nulla che possa far pensare alla stagione invernale”.