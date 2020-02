Liguria. Bel tempo sabato; tra domenica e lunedì aumento della nuvolosità su tutta la regione associato a locali piogge. Saranno queste le condizioni meteo dei prossimi giorni secondo gli esperti di Limet.

Per oggi, sabato 15 febbraio, si prevede il passaggio di velature al mattino con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Cielo sereno nel pomeriggio a parte qualche nube di poco conto e senza conseguenze.

Venti deboli variabili o meridionali nel pomeriggio. Mare quasi calmo. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 13 e 17 gradi; all’interno minime tra -2 e 7 gradi, massime tra 11 e 16 gradi.

Per domenica 16 febbraio nubi basse in aumento nel corso della giornata, dal mare verso la terraferma. In serata non si esclude qualche pioviggine o debole pioggia nel genovese. Belle schiarite su Alpi Liguri ed imperiese.

Venti da deboli a moderati da sud-ovest. Mare da poco mosso a mosso. Temperature minime stazionarie, in lieve calo le massime.

Lunedì 17 febbraio cielo molto nuvoloso su tutta la regione con rischio di piogge specie sul settore centro-orientale della regione. Lieve calo termico diurno.