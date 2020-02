Liguria. L’alta pressione continua a dominare la scena sull’Europa centro meridionale. Bel tempo, quindi, anche sulla nostra regione con il transito di locali nubi innocue.

Secondo il Centro Limet, per oggi (venerdì 21 febbraio) al mattino qualche nube bassa innocua sarà presente lungo le coste di savonese e genovese. Tempo più soleggiato ai lati della regione e sui versanti padani. Nel pomeriggio le nubi basse si diraderanno lasciando spazio ad ampie schiarite, prima dell’arrivo di velature in serata su tutta la regione.

Venti a rotazione ciclonica in mattinata. Deboli da sud est sul levante, tra deboli e moderati da nord est sul ponente. Tesi da sud ovest al largo del Mar Ligure verso Capo Corso. Diverranno deboli di direzione variabile nel corso del pomeriggio. Mare tra poco mosso e mosso sotto costa. Fino a molto mosso verso Capo Corso tra nottata e mattinata. Moto ondoso in generale calo dal pomeriggio.

Temperature minime costiere in lieve aumento, stazionarie le massime: sulla costa minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 14 e 16 gradi; all’interno minime tra -2 e 3 gradi, massime tra 11 e 13 gradi.

Domani, sabato 22 febbraio, si prevede una giornata soleggiata ovunque con il transito di rare ed innocue velature tra nottata e prima mattinata.

Venti localmente tesi da nord allo sbocco delle vallate di genovese e savonese nel corso della prima mattinata diverranno deboli di direzione variabile ovunque. Mari ancora localmente mossi a levante tra nottata e prima mattinata saranno in calo fino a divenire generalmente poco mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento sulla Riviera di Ponente.

Infine, domenica 23 febbraio la rotazione delle correnti dai quadranti meridionali sarà la causa di un nuovo aumento della nuvolosità di tipo marittimo lungo le coste con possibilità per isolate pioviggini sul genovese in particolar modo nella seconda parte della giornata. Temperature in calo nelle massime