Liguria. Circolazione atlantica sempre sostenuta e confinata alle medio-alte latitudini, tuttavia blande ondulazioni sull’Europa centrale mantengono una certa variabilità sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 18 febbraio 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino residua nuvolosità di tipo-medio basso addossata sui rilievi levantini; poco nuvoloso per velature o stratificazioni altrove. Nel corso della giornata tempo nel complesso soleggiato e gli addensamenti collinari più ostinati si faranno via via più radi.

Venti: si orientano da nord-nord-ovest nel corso della nottata moderati, a tratti tesi sull’area di Capo Mele e al largo sul settore ovest fino al mattino.

Mari: mosso per onda lunga da sud-ovest a levante; molto mosso con onda incrociata al largo, lungo il settore ovest.

Temperature: in diminuzione nell’interno, specialmente in quota. In aumento di qualche punto i valori massimi lato costa.

Costa: min +7/13°C, max: +14/17°C.

Interno: min +2/+9°C, max: +9/+13°C.

Previsioni valide per: mercoledì 19 febbraio 2020

Cielo e Fenomeni: tempo stabile e asciutto, solo qualche velatura di passaggio.

Venti: settentrionali al più moderati, in giornata scadranno in brezza.

Mari: mosso al largo, generalmente poco mosso sotto-costa.

Temperature: in calo, specie le minime.

Tendenza per: giovedì 20 febbraio 2020

Condizioni stazionarie.