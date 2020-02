Liguria. Oggi un sistema frontale transiterà sul Nord Italia senza però colpo ferire sulla nostra regione, se non per un rinforzo della ventilazione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 26 febbraio 2020

Avvisi: burrasca forte da ponente al largo; mare agitato, localmente molto agitato. Dal pomeriggio flussi forti e rafficati da maestrale sulla Liguria.

Cielo e Fenomeni: contesto sarà soleggiato e clima secco. Nel corso della giornata avremo solo dei transiti di nubi medio-alte su gran parte della regione.

Venti: in rinforzo da ovest-nordovest a partire dalla tarda mattinata su gran parte della regione. Burrasca forte da ponente al largo.

Mari: molto mosso o a tratti agitato per onda da ponente sotto costa, fino a molto agitato al largo.

Temperature: in generale calo, calo più marcato nelle zone interne.

Costa: min +7/10°C, max: +11/14°C.

Interno: min +4/9°C, max: +4/9°C

Previsioni valide per: giovedì 27 febbraio 2020

Avvisi: ancora burrasca da ponente al largo persistente; mare agitato, localmente molto agitato.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Possibili piovaschi a Levante in serata.

Venti: condizioni meteo-marine impegnative al largo per burrasca da ovest persistente.

Mari: generalmente agitato per onda formata da sud-ovest, localmente molto agitato come da avviso.

Temperature: pressochè stazionarie.

Tendenza per: venerdì 28 febbraio 2020

Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.