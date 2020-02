Liguria. Temporaneo rinforzo dell’alta pressione nella giornata di venerdì, a seguire un nuovo impulso perturbato interesserà la Liguria.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi venerdì 28 febbraio ci attende una mattinata nel complesso serena sull’intera regione, nel corso del pomeriggio velature in aumento a partire da ponente. Velato ovunque in serata.

Venti orti da nord al primo mattino. Deboli o moderati dai quadranti meridionali dal pomeriggio. Mare molto mosso in mattinata sul levante, poi mosso ovunque. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo: sulla costa minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra -6 e 2 gradi, massime tra 6 e 11 gradi.

Per domani, sabato 29 febbraio, al mattino cieli molto nuvolosi o coperti sull’intera regione, nel corso del pomeriggio deboli precipitazioni interesseranno il centro-levante regionale.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare mosso, molto mosso in serata al largo. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie o in leggero calo le massime.

Domenica 1 marzo deboli piogge interesseranno il levante regionale, asciutto altrove con anche delle ampie schiarite a ponente. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Ventilazione forte sud-occidentale. Mare molto mosso.