Regione. Molto nuvoloso o coperto ovunque, salvo aperture sull’imperiese più decise dal pomeriggio. Deboli precipitazioni che tenderanno ad insistere in mattinata tra genovese e Tigullio per poi isolarsi nel corso della giornata sul levante interno, in particolare sullo spezzino.

Ecco le previsioni di Limet, il Centro Meteo Ligure per la giornata odierna (martedì 25 febbraio).

Situazione: pressione che si conferma in calo sul Mediterraneo centro-occidentale a seguito di un’ondulazione atlantica che si farà più pronunciata tra la giornata di domani e quella di mercoledì.

Venti: ciclonico moderato sul Golfo; teso / forte da sud-ovest al largo, tendente a rinforzare ulteriormente a burrasca nel corso della giornata.

Mari: mosso a ovest di Capo Mele; molto mosso da sud-ovest altrove; tendente ad agitato il settore centrale al largo e l’intero settore orientale.

Temperature: in calo le massime nell’interno, più sensibile sul versante padano; stazionarie lato costa. Costa: min +9/13°C, max: +14/16°C. Interno: min +4/10°C, max: +9/13°C