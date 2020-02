Savona. Una domenica decisamente grigia sulla Liguria, specie sul settore centro-orientale, con pioviggine e piovaschi diffusi tra savonese di levante, genovese e spezzino. Tempo migliore sull’imperiese, con ampi spazi di sereno.

Umide correnti meridionali seguiteranno ad interessare gran parte della nostra regione, recando molte nubi e qualche piovasco. Da martedì l’afflusso di correnti secche dai quadranti settentrionali recherà un miglioramento delle condizioni meteo, ma un sensibile aumento delle temperature.

Venti: deboli da est/nord-est tra imperiese e savonese occidentale, deboli/moderati da sud/sud-est altrove. Tesi/forti sui versanti padani centro-occidentali (Marin bianco).

Mari: mari generalmente mossi al mattino, con moto ondoso in aumento in giornata, specie a levante e al largo dove i mari diverranno molto mossi, fino ad agitati sul medio basso Ligure/zona nord Capo Corso (come da avviso).

Temperature: pressoché stazionarie, in lieve aumento a ponente. Costa: min +10/+13°C, max: +13/+16°C. Interno: min +4/+10°C, max: +8/+13°C.