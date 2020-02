Liguria. Mentre aria fredda di origine artica scivola verso il Sud Italia, sul Mediterraneo occidentale tenderà ad aumentare la pressione atmosferica. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 5 febbraio 2020

Avvisi: raffiche da nord a burrasca forte fino a tempesta soprattutto su Genovese e Savonese.

Cielo e Fenomeni: sereno su tutta la regione. Clima molto secco.

Venti: forti da nord, rinforzi a burrasca forte o temporaneamente anche a tempesta a metà giornata, in particolare sui crinali e sbocchi vallivi del Genovese e Savonese; calo dell’intensità del vento solo da tarda serata.

Mari: stirato sotto costa, molto mosso o a tratti agitato al largo.

Temperature: in calo.

Costa: min +8/+12°C, max: +12/16°C.

Interno: min +0/+6°C, max: +9/13°C.

Previsioni valide per: giovedì 6 febbraio 2020

Cielo e Fenomeni: aumento graduale della nuvolosità sul settore centrale ma senza fenomeni. Valori di umidità relativa in aumento.

Venti: deboli prevalenti dai quadranti meridionali.

Mari: mosso.

Temperature: generalmente stazionarie.

Tendenza per: venerdì 7 febbraio 2020

Parzialmente nuvoloso su gran parte della regione.