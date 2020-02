Regione. Complice il graduale indebolimento dell’alta pressione, umide correnti meridionali si infiltrano nei bassi strati recando un progressivo aumento della nuvolosità marittima e qualche piovasco. Il tutto in un contesto sempre piuttosto mite per il periodo. Ecco le previsioni di Limet per oggi (domenica 23 febbraio) e i prossimi giorni.

Avvisi: Venti tesi/freschi da sud/sud-est sui versanti padani centro-occidentali e in mare aperto. Mari tra mossi e molto mossi.

Cielo e Fenomeni: al mattino nubi basse più o meno compatte tra savonese orientale e genovese occidentale, con la possibilità di pioviggine in prossimità dei rilievi. Nuvolosità più fratta altrove, sereno sull’imperiese. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità bassa, specie sul settore centro-orientale, con pioviggine o qualche debole piovasco dalla sera. Tempo sereno o poco nuvoloso sull’estremo ponente.

Venti: deboli/moderati dai quadranti meridionali, tesi/freschi sui versanti padani centro-occidentali nelle ore centrali. Rotazione a est/nord-est su imperiese e savonese occidentale nel corso del pomeriggio.

Mari: al mattino mossi a ponente, poco mossi a levante. Moto ondoso in aumento nel corso del dì, specie a levante e a largo. Picco d’onda di 2.5/3 metri atteso sul medio-basso Ligure/zona nord Capo Corso in serata.

Temperature: in aumento nei valori minimi, in calo invece in quelli massimi. Costa: min +7/+11°C, max: +12/+17°C. Interno: min -2/+8°C, max: +9/+13°C.

Queste le previsioni per lunedì 24 febbraio. Avvisi: Mari tra mossi e molto mossi al largo. Cielo e Fenomeni: nubi basse diffuse su gran parte della regione: risulteranno più compatte tra savonese, genovese e spezzino, dove avranno luogo episodi di pioviggine o brevi piovaschi. Tempo buono sull’imperiese, con ampi spazi soleggiati.

Venti: moderati/tesi dai quadranti meridionali, deboli est/nord-est sul’estremo ponente. Mari: generalmente poco mossi a ponente, mossi a levante, fino a molto mossi al largo. Temperature: in aumento nei valori minimi, stazionarie o in lieve diminuzione in quelli massimi.