Messa in sicurezza rio Fasceo e Carendetta ad Albenga, aggiudicati i lavori

Albenga. Sono terminate nel primo pomeriggio di oggi le procedure di gara relative all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di Rio Fasceo e Carendetta ad Albenga.

La proposta di aggiudicazione va alla Sas Fratelli Vecchione che ha proposto un ribasso del 27,80%. Si tratta dell’intervento sul primo lotto funzionale finanziato con 2,5milioni di euro).

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Grande soddisfazione per il fatto che la procedura si è conclusa in maniera regolare. Adesso attenderemo i termini e le verifiche per procedere con l’aggiudicazione definitiva e poi affidare i lavori. Sarà nostro impegno seguire da vicino, per quanto ci compete, i lavori che la Sas Fratelli Vecchione dovrà eseguire”.

“Questo intervento andrà a mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico un’area sulla quale insistono abitazioni e aziende agricole in questo in modo i nostri concittadini e gli imprenditori agricoli che hanno le loro aziende in prossimità di questi rii torneranno a dormire sonni tranquilli e potranno investire con fiducia nelle loro attività senza il costante timore che queste possano essere fortemente danneggiate ad ogni pioggia “conclude il sindaco.