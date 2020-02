Messa in sicurezza del rio San Rocco a Ceriale, Sanna (M5S): “Il comune mi ha negato l’accesso agli atti”

Ceriale. “Con apposita istanza di accesso civico ho richiesto da circa quattro mesi (22/10/2019) gli atti relativi al progetto di messa in sicurezza del rio San Rocco di Ceriale presentato alla Regione Liguria per la richiesta di cofinanziamento dell’opera con fondi europei”. Inizia così la nota di Rodolfo Sanna, cittadino cerialese vicino al Movimento 5 Stelle e candidato grillino anche alle ultime elezioni amministrative ingaune dello scorso anno.

Circa la sua richiesta fatta al comune cerialese con riferimento agli atti relativi al progetto di messa in sicurezza del rio San Rocco, spiega Sanna: “Dapprima non mi è stata data risposta, allora su sollecito del sottoscritto, verso la fine del mese scorso mi viene risposto con un diniego e non mi vengono consegnati gli atti. Cosa mai avranno da nascondere In comune a Ceriale in merito alla questione della messa in sicurezza del rio San Rocco e relativa richiesta di cofinanziamento? Cosa c’è scritto in quegli atti che i cittadini non possono e non devono sapere?”.

“Non era forse proprio questa amministrazione che diceva di voler fare della trasparenza il proprio faro? Tutti bravi a parole, ma alla prova dei fatti si rivelano per quello che sono!” conclude Sanna.