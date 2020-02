Albenga. Successo per l’edizione 2020 di “CarnevAlbenga”. Il Carnevale nella città delle torri ha preso il via alle 14.30 in piazza San Michele con il saluto dell’amministrazione e la presentazione delle maschere.

Quindi, la partenza del corteo a piedi in direzione piazza del Popolo, cuore del CarnevalAlbenga, dove il sindaco ha consegnato la chiave della città a Re Carciofo.

di 17 Galleria fotografica Successo per il “CarnevAlbenga” 2020









Alle 15.15, poi, è partita la sfilata con gli Sbandieratori di Castell’Alfero e i carri allegorici (il percorso è: Via Fiume, Viale Martiri, Piazza Matteotti, Via dei Mille, Via Milite Ignoto). Alle 17 ci sarà la premiazione dei carri e dei gruppo mascherati in piazza del Popolo e alle 17.30 musica giochi e stand gastronomici.

La città di Albenga vanta una tradizione storica anche nella festa più allegra dell’anno: il carnevale, infatti, già dai primi del 1900 diverse compagnie di giovani albenganesi realizzavano dei variopinti carri allegorici per sfilare nelle vie del centro, rallegrando tutti i partecipanti. L’ironia e lo sbeffeggio che prendeva di mira qualche personaggio della società e della politica, anche allora era il divertimento più sarcastico che faceva spettacolo durante le sfilate.

Oggi, Albenga vanta 4 personaggi folkloristici che interpretano in chiave bucolica i quattro prodotti orticoli più famosi del nostro territorio: Re Carciofo, la Principessa Zucchina Trombetta, il Baronetto Asparago Violetto, Sir Cuore di Bue. I pregi, i sapori e i valori di questi stupendi prodotti, hanno preso le sembianze di quattro simpatici e appetitosi personaggi che richiamano la grande tradizione agricola della città.

In questa edizione l’associazione Liguria Eventi che vanta una trentennale esperienza nell’ambito del carnevale, insieme all’amministrazione comunale e le associazioni cittadine, ha organizzato un’importante gemellaggio tra la città di Carmagnola, famosa per i suoi magnifici peperoni, e la città di Albenga, per consolidare un’amicizia che accomuna le due cittadine attraverso i loro straordinarie prodotti d’eccellenza.

Questa edizione del CarnevAlbenga è caratterizzata anche da una nutrita partecipazione di associazioni, quartieri e comitati che hanno allestito diversi carri allegorici e gruppi mascherati a piedi, testimonianza di una gioiosa vitalità della città di Albenga.