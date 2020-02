Lutto a Pietra Ligure, si è spenta Graziella Sattin

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa di Graziella Sattin.

A darne il doloroso annuncio, il figlio Roberto, il marito Renato, la cognata Eliana e i parenti tutti.

Persona molto conosciuta e stimata, Sattin prestò servizio come insegnante di dattilografia presso l’istituto Giovanni Falcone di Loano e, come dimostrano i molteplici commenti lasciati in queste ore sui social dai suoi ex alunni, fu un’insegnante molto amata.

La salma giungerà giovedì 27 febbraio alle ore 17 circa nella Vecchia Chiesa Parrocchiale (piazza La Pietra) di Pietra Ligure dove alle ore 20 sarà recitato il Santo Rosario.I funerali, invece, avranno luogo venerdì 28 alle ore 15 nella Basilica di S. Nicolò di Pietra Ligure. Dopo la funzione, la salma

sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Magliolo.

I familiari ringraziano “di cuore gli amici Lia e Marcello e il personale della casa di cura ‘Il Sestante'”.