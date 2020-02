L’ultima fontana di Finalpia… Che fine ha fatto? Appello sui social

Finale Ligure. Verso la fine degli anni ’70 primi anni ’80 del secolo scorso, il rione di Finalpia venne parzialmente riqualificato con la rimozione della massicciata ferroviaria, vennero create piazze e slarghi, venne demolito il pote su via del Santuario, venne aperta quella che ora è la parte iniziale di via Castelli e venne rimossa l’ultima fontana di Finalpia…

Periodicamente su Facebook compare una foto di questa fontana, seguono alcuni commenti sulla sua scomparsa e poi tutto torna nell’oblio.

Per questo motivo Ezio Ivaldi ha deciso di fare un appello su Facebook: “Ho messo una foto della fontana fatta da Luigi Alonzo Bixio affinchè si tenti di capire dove sia finita. Alcuni dicono nei magazzini del Comune, altri smentiscono…”.

“Il vicesindaco Andrea Guzzi ha prontamente risposto che, purtroppo, nei magazzini comunali non vi è traccia della fontana. Quindi a tutti gli altri chiedo: divulgate il più possibile la foto sui social; alcune persone ipotizzano che sia in qualche area privata, se così fosse scrivetemi in privato, la vostra segnalazione resterà anonima” conclude il cittadino finalese che ha iniziato la sua battaglia per sapere le sorti della vecchia fontana, rimasta nei cuori di molti abitanti e residenti del rione finalese.