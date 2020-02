Loano, stadio “Ellena”: il Tar dà ancora ragione al Comune, respinto il ricorso della Loanesi

Loano. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria si è nuovamente pronunciato in merito alla vicenda dello stadio “Giorgio Ellena” di Loano, in merito ad un ricorso presentato dall’Asd Loanesi San Francesco Calcio contro il Comune di Loano.

La società calcistica aveva chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale che aveva revocato l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto. I giudici del Tar hanno rigettato il ricorso, condannando la stessa società a pagare le spese di giudizio.

La controversia, prima di proseguire davanti al Tar per vie ordinarie, era già stata affrontata in sede cautelare. Infatti, dopo che il Tar, nel gennaio 2019, aveva rigettato l’istanza dell’Asd Loanesi San Francesco, quest’ultima aveva presentato appello al Consiglio di Stato avanzando una nuova richiesta di sospensiva e di revoca della decisione del Comune. Nel mese di aprile è arrivata la pronuncia, con il respingimento dell’istanza.

La motivazione che ha portato il Comune di Loano, nel settembre 2018, a revocare l’affidamento dell’impianto sportivo all’Asd Loanesi San Francesco è legata al fatto che, a seguito delle verifiche effettuate, la società presenta una situazione debitoria che comporta violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

Il Tar, pertanto, ha dato nuovamente ragione al Comune, ritenendo corretta la revoca della gestione dello stadio.