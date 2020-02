Loano, picchia la moglie e aggredisce il padre 70enne: arrestato dai Carabinieri

Loano. Ancora violenza sulle donne tra le mura domestiche. È accaduto a Loano. I Carabinieri della locale Stazione intervenuti in un’abitazione a Loano (SV) ove era stata segnalata al 112 una violenta lite.

La rapida riposta dei Carabinieri ha consentito di arrestare un cittadino giordano 39enne, pregiudicato e disoccupato, il quale secondo i riscontri degli inquirenti e la denuncia raccolta al Comando Stazione dell’Arma loanese, avrebbe maltrattato con violenze fisiche e psicologiche, per più di un anno, la propria moglie, 49enne, siriana.

Durante un violento ed ennesimo litigio dentro le mura domestiche l’uomo ha aggredito e minacciato anche il padre 70enne. Il genitore è stato poi trasportato al pronto Soccorso di Pietra Ligure da dove è stato fortunatamente dimesso con pochi giorni di prognosi per alcune contusioni da aggressione.

L’uomo è stato trasferito in carcere ad Imperia ove rimarrà in attesa di essere sentito dall’Autorità Giudiziaria.