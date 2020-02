Loano. E’ in programma sabato 8 febbraio alle 10 in largo Ariosto a Loano la cerimonia di consegna del defibrillatore acquistato con i proventi della prima edizione della “HB Run – Tutto è cuore e testa”, manifestazione sportiva organizzata dall’Asd “Il Corpo” di Pietra Ligure con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e tenutasi lo il primo giugno 2019 a Loano.

Saranno presenti il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, gli assessori Remo Zaccari ed Enrica Rocca, il comandante della polizia locale Gianluigi Soro, il commissario generale dell’Asl2 savonese Paolo Cavagnaro, il tecnico di radiologia medica Marta Vitali dell’Azienza Sanitaria savonese e rappresentante dell’associazione “HB Run” Marta Vitali.

La “HB Run” è un’associazione creata da personale del reparto di neuroradiologia e del reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure che si propone di diffondere la conoscenza e l’importanza della prevenzione di alcune malattie quali ictus ed infarto. La “HB Run – Tutto è cuore e testa” era composta da un urban trail da 9 chilometri e da una camminata non competitiva da 5 chilometri. La gara faceva da corollario al corso multidisciplinare “Heart disease and stroke” tenutosi venerdì 31 maggio al Loano2 Village e organizzato dalle strutture complesse di cariologia e neuroradiologia del Santa Corona sotto la direzione scientifica del neuroradiologo Giuseppe Ganci, della cardiologa Anna Maria Nicolino e del tecnico di radiologia medica Marta Vitali.

La “HB Run – Tutto è cuore e testa” si proponeva si sensibilizzare la popolazione su tematiche quali infarto cardiaco ed ictus cerebrale, che sono attualmente la prima causa di morte ed invalidità in Italia e in Europa: “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una maggiore consapevolezza da parte delle pubbliche amministrazioni e di una maggiore sensibilità sociale al problema. Sia nell’identificazione dei fattori di rischio che delle novità farmaceutiche e di trattamenti attuabili, in particolar modo le pratiche endovascolari, meno invasive rispetto al passato, che presentano una diversa gestione del’assistito a partire dalla dislocazione sui presidi del territorio, nell’urgenza e nel post acuto”.

“Il convegno non aveva solo uno scopo formativo e nozionistico sulle evidenze scientifiche, le novità farmacologiche e di trattamento, ma voleva essere anche un momento di interazione, atto a favorire la dinamicità tra professionisti di diverse discipline che portano le loro esperienze a confronto interrogandosi e confrontandosi sui trattamenti e le procedure più efficaci”.

Il nuovo defibrillatore acquistato dalla HB Run sarà posizionato in largo Ariosto, a poca distanza dal parco Don Leone Grossi, che lo scorso anno ha ospitato numerosi eventi di “Vivi il parco”, il progetto di sicurezza integrata varato dall’assessorato alla polizia municipale e dall’assessorato allo sport del Comune di Loano che si propone di modellare gli spazi pubblici e (soprattutto di rivitalizzare i parchi cittadini affinché diventino sempre di più luoghi di socializzazione ed inclusione). Al parco Don Leone Grossi è presente una delle tre postazioni di calisthenics inaugurate l’anno scorso dall’amministrazione comunale proprio nell’ambito di “Vivi il parco”. Le attrezzature permettono a tutti gli appassionati di allenarsi all’aria aperta e la presenza di un maggior numero di persone nei parchi consente di implementare la sicurezza dei luoghi.

L’apparecchio andrà aggiungersi ai numerosi altri dispositivi presenti sul territorio cittadino (ad esempio in via Doria e sotto l’archivolto Vallino, nell’atrio di Palazzo Doria e presso le strutture sportive) e che rendono “Loano Città Cardioprotetta”.

A fare da corollario alla cerimonia una lezione di pilates a cura di Rosy e Maury, una sessione di danza con la partecipazione di Giulio Evangelisti e Pippo Francesca e, per i più piccini, un corso di rianimazione per apprendere le prime rudimentali nozioni di questa pratica salvavita.