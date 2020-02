Loano, grande successo per il “Carnevale dei bambini”. Domenica la replica in Piazza Rocca

Loano. Grande successo, ieri a Loano, per il “Carnevale dei bambini”.

Centinaia di persone, tra adulti e bambini felici, hanno animato piazza Massena: “È una grande soddisfazione vedere tanta gente venire a Loano per vedere il nostro carnevale – spiegano gli organizzatori dell’associazione “Vecchia Loano” – i bambini erano tantissimi, hanno giocato e si sono divertiti insieme, così come i loro genitori che, per l’occasione, sono tornati bambini”.

Continuano gli organizzatori: “Questo è stato il secondo appuntamento di questo mese con il carnevale organizzato dall’associazione ‘Vecchia Loano’. Siamo felici di offrire a turisti e cittadini loanesi questo evento grazie al grande impegno dei nostri soci, che da mesi preparano queste iniziative. Un grazie va anche all’amministrazione comunale che ci è sempre stata vicina”.

Domenica prossima, infine, il “Carnevale dei bambini” torna in piazza Rocca con la pentolaccia e altre sorprese.