Provincia. Si è svolta sabato 25 e domenica 26 gennaio la cerimonia d’apertura della stagione del carnevale comprensoriale ‘U Carlevà da Vallà‘ che ha visto coinvolto i comuni di Balestrino, Toirano, Borghetto S.S., Loano.

Sabato mattina si è dato il via alla manifestazione presso le Scuderie del Marchese dove Elena Gandolfo, alias Principessa Perseghina, in qualità di dirigente nazionale del coordinamento maschere Italiane e Presidente del comitato regionale maschere, ha illustrato il mondo delle maschere e i legami che esse hanno con il loro territorio come rappresentanti della cultura e delle tradizioni. Successivamente il sindaco Ismarro ha ufficialmente acceso la ‘Fiaccola dell’Amicizia’ alla presenza di tutti le amministrazioni della Val Varatella e delle maschere provenienti da tutta Italia come simbolo dell’unione, della collaborazione, della fratellanza e amicizia che lega sia loro che i rispettivi cittadini.

di 18 Galleria fotografica Le immagini di “U Carlevà da Vallà”









La fiaccola è stata portata a Toirano da un rappresentante del comune di Balestrino e consegnata al sindaco De Fezza il quale ha poi accompagnato tutti i presenti e le maschere italiane in corteo per le vie del paese.

Domenica mattina 26 gennaio la Fiaccola dell’Amicizia è stata portata dal sindaco di Toirano a Borghetto S.S. e consegnata al sindaco della città il quale ha dato il via al corteo delle oltre 100 maschere provenienti da tutta Italia che si è snodata per le via del paese per concludere in pazza Italia dove il Sindaco Borghettino ha consegnato le chiavi della città a ‘ U Cillu’ , maschera ufficiale di Borghetto S.S.

L’evento ha trovato conclusione domenica pomeriggio presso il comune di Loano dove il sindaco di Borghetto ha consegnato la Fiaccola dell’amicizia al sindaco di Loano Pignocca , il quale dovrà custodirla per tutto il periodo di carnevale. Subito dopo si è svolta la classica sfilata delle maschere per le vie cittadine.

Ieri (sabato primo febbraio) si è svolto presso i Vivai Michelini, dove ha avuto inizio la storia della Principessa Perseghina, con l’evento “Masquerade” , laboratorio in maschera per bambini con merenda condivisa, assieme alla principessa Perseghina e la sua corte che ha fatto visita ai bambini che si stanno preparando per la sfilata di gruppo al carnevale dei bambini che si terrà domenica 9 febbraio presso la piazza Madonna della Guardia.

Sabato 15 febbraio il Forum Culturale sarà a Mondovì per ringraziare il Moro e la Bela Monregaleisa per aver partecipato all’apertura del Carnevale Borghettino, domenica 23 febbraio il Forum parteciperà al Palio dei Comuni all’interno della manifestazione Carnevaloa, con la classica sfilata dei carri.

La stagione del carnevale si concluderà presso il Salone delle Feste di Borghetto S.Spirito alla presenza di tutte le amministrazioni del comprensorio con lo spegnimento della Fiaccola dell’Amicizia.