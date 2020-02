Löa Water Polo, una buona prova non basta: Camonaco vince 6-11

Loano. Nella partita valevole per la penultima giornata del girone di andata del campionato Uisp, la Löa Water Polo è stata battuta a domicilio dalla Rari Nantes Camogli Camonaco per 6 a 11.

Ottime le prestazioni del portiere Daniele Bolla, che ha parato anche un rigore al terzo tempo, e di Francesco Toscano che nel quarto tempo ha iniziato a marcare il centroboa avversario, anticipandolo più volte e costringendolo a fare falli in attacco procurandosi espulsioni temporanee a vantaggio della LWP. Alla fine, però, gli ospiti hanno avuto la meglio

La prossima partita casalinga dei loanesi è in calendario per giovedì 12 marzo alle ore 20,30 contro il Sestri Mare e Sport.

Il tabellino della partita valevole per la 10ª giornata:

Löa Water Polo – Rari Nantes Camogli Camonaco 6-11

(Parziali: 0-2, 1-2, 3-3, 2-4)

Löa Water Polo: Bolla, Negro, M. Gattuso (cap.) 1, Leali, Lanaro, Giordano 1, Calcagno 3, G. Gattuso, Toscano 1, Ronchetti, Esposito, Guazzotti, Albini, Rosso, Stefanoni. All. M. Scorza.

Rari Nantes Camogli Camonaco: Guidi, Bozzo (cap.) 1, Traverso, Saettone, Della Sala, Rossi 1, Jerebic 5, Gogna, Rainero 2, Alberti, Malcontenti 2, Lesina, Gorrino, Marino. All. Reali.

Arbitro: Medda.

Note. Usciti per limite falli Lanaro nel terzo tempo, Traverso e Gogna nel quarto tempo.